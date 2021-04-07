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【樓市熱話】屋企廁所全玻璃設計 你接不接受到？ 網民：納米樓一個人住怕甚麼

股樓投資 20:54 2021/04/07

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很多酒店廁所都是玻璃牆全透明，但屋企也廁所也是透明的你想住嗎？近日有網民在討論區開帖，分享他陪朋友看樓盤時，該廁所是用透明玻璃做的，樓主對此很有意見，故問網民這些廁所是不是不會再更改裝修。 

按圖了解更多，樓主經歷：

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【另類劏房】大埔80呎劏房　睡床廁所「零距離」月租3000元　網民炮轟：好侮辱！   【下一頁

帖文一出，不少網民認為納米樓都是這樣設計，只是樓主未遇過，「增加空間感」、「劏房都算，但還要包裝成高檔單位，賣到貴一貴，這一點就是問題。」、「一人單位不會預你弄這麼多東西，見朋友可以去會所或者出街。」、「留意是納米樓，廁所隔壁就是睡床，不裝玻璃增加空間感作示範單位真是找誰買？」、「新樓設計很多都是不知所謂。」、「為甚麼廁所隔壁有一張床？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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