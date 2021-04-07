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【國美零售】黃光裕復出﹕國美未來不排除入駐抖音、快手等平台 　稱「以開放心態合作」

股市 20:48 2021/04/07

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國美零售（00493）創辦人黃光裕今（7日）出席投資者會議。

中國前首富、國美零售 （00493） 創辦人黃光裕今（7日）出席分析員電話會議，為出獄後首次公開亮相。黃光裕表示，相信國美在重新建構新的經營模式後，未來表現將優於同行，集團目標為爭取現金流為正，並在18個月內大幅拓展線上分店數量。

國美將舉行全球投資者電話會議，詳情可見﹕【下一頁】

今年2月正式獲釋的黃光裕指，國美拓展線上業務是國美「全新從零開始的提升」。有別於其他線上零售平台，國美零售平台將以娛樂化、社交化為核心，以娛樂化營銷吸引消費者，相信未來表現會優於同行。

他指，將視乎情況入駐京東 （09618） 、拼多多（美﹕PDD）、天貓、抖音、快手 （01024） 等平台，並不排除跟任何一方合作。他指，國美抱持開放的心態跟戰略，並不排除跟任何一方合作，相信該批平台亦會以開放心態合作。他亦指，跟該批平台相比，國美沒有規模優勢，規模相對較小。

料電商模式很快遇到瓶頸

綜觀整個國內零售市場，黃光裕表示，儘管電商平台近年以直播等影片方式改善用戶體驗，但他相信，在同質性競爭下，未來電商模式將很快會遇到瓶頸。因此他指，國美選擇以娛樂化營銷手法進行營銷，以加深用戶體驗。

相關文章﹕

【業績】國美零售去年虧損擴大1.7倍至70億元人幣　不派息

【黃光裕獲釋】國美零售急彈兩成　黃光裕：力爭18個月恢復國美市場地位

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編輯﹕賴奕羚

港股 拼多多（美：PDD） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 零售 國美零售（00493） 黃光裕

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