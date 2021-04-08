【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元

▲ Klook將於4月8至11日，每天中午12時推出至少1項優惠，包括staycation低至4折、自助餐64折優惠。（Klook提供圖片）

復活節長假期結束後，不少人都想延續度假心情。Klook將於4月8至11日，每天中午12時推出至少1項優惠，包括staycation低至4折、自助餐64折優惠。

Eaton HK推「毛孩宿一宵」住宿優惠 兼辦關注流浪狗慈善放映會

【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場 McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅

4月8日帶來香港柏寧酒店，入住25小時免費升級至尊貴鉑爾曼客房，包二人早餐、享用下午小點及黃昏雞尾酒，加上自助晚餐，優惠總共包4餐，更可獲贈馬卡龍一盒和精選紅酒一支，只需HK$2,100（人均HK$1,050，原價HK$4,888）。適用於4月11日至6月30日入住。

4月9日帶來灣景國際酒店，免費升級至海景客房，享用雙人精選晚餐及美式早餐，只需HK$792（人均HK$396，原價HK$3,086），特別日子如勞動節、母親節、佛誕等，每晚要額外多付HK$220。若想將精選晚餐轉自助晚餐，只需HK$1,287（人均HK$644，原價HK$3,792）。適用於4月10日至6月30日。

4月11日帶來自助餐優惠。皇家太平洋酒店柏景餐廳「日式爐端燒」自助餐（4位成人），自助午餐只需HK$949（人均HK$238，原價HK$1,487）；自助晚餐只需HK$1,707（人均HK$427，原價HK$2,675），任食海鮮（波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、帶子、鱈魚）、錫紙鵝肝燒等。適用於4月11日至4月30日。

【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角 「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）

責任編輯：朱悅瀅