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【涼風有信Vincent@iM網欄】本月清明金水兩旺，股市暢旺 但丙火受沖，注意心、眼之疾

名人薈萃 09:00 2021/04/08

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各位讀者好！
在這先向讀者們道個歉，上週停刊一期。
事關上週臨近清明節氣，筆者感覺到心口一陣奄悶，難以入睡，需要休息幾天。
事後到廟請教師傅，才得悉原來是祖先們心急，特意前來提醒後人記得參拜，群情太兇湧，所以苦了後人。
事實上，跟我有同一感覺的不單止筆者本人，身邊朋友都有類似個案。
有些朋友還以為是疫苗後作用，其實不是。
因為4月4日，已正式踏入清明節氣。
清明節，是中國傳統上道教禮儀「春秋二祭亅的「春祭亅，提醒後人要記得拜祖先，登高掃墓，慎終追遠。
每年的傳統禮儀，除了慕拜神明的各種誕日外，「春秋二祭亅是紀念祖先的最大節日。
百行以孝為先，孝者為大，所以中國人特別重視春秋二祭。
每逢到清明節，孝子賢孫可以選擇到先人墓前親自送上寶帛參拜，也可到熟悉的廟宇做附薦，目的都是為祖先們獻上一點心意。
有睇開筆者專欄的，都知道筆者非常建議人拜祖先。因為只有時刻記掛著祖先，才會得到祖先的庇蔭，那你的運氣也會越來越好。
人切忌太高估自己，皆因不論你能力多大，如果冇祖先保佑你，你做事的成果始終會跟人相差一大截。
信不信由你，筆者燒完所有寶帛後，心口的奄悶立即一掃而空，當堂精神曬。
所以希望大家切記要奉孝。
好啦，說回本月，這個農曆三月叫「壬辰」月，是一條大水柱。配合今年「辛丑」大金柱，可以睇到今個月金水兩旺，所以筆者估計本月股市會不斷攀升，大家有多餘錢的都可以做少少短炒。但記得只能作短炒，因為今年年中農曆6月，將會有一個頗大的跌幅，尤其有機會發生在美國。所以奉勸大家時刻小心，見好即收，得些好意須回手，就是今年的投資口訣。
在此還要提醒讀者一件事，由於本月「丙火」特別弱，因為辛丑的「辛金亅，跟「丙火」相合成水，而「壬水」又有沖「丙火」的能力，所以本月特別容易發生眼部及心臟的問題 (因為丙火主心、眼) 。
奉勸大家，本月要多加留意自己身體。如清明節拜完山後，仍然感到心胸納悶，就最好去睇醫生驗下個心，本月是心臟出毛病的危險高峰。
好啦，祝大家身心康泰，時到得祖先庇佑！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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