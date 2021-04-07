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【新股IPO】順豐房託最快今季上市 集資23億元

股樓投資 21:17 2021/04/07

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踏入第二季，有不少叫人值得期待的新股，由順豐控股分拆出來的順豐房地產投資信託基金（簡稱：順豐房託）或者是其一。

日前有消息指，順豐房託將最快在今年第二季或5月來港上市，計劃集資3億美元（約23.26億港元）；瑞信及摩根大通為聯席全球協調人，星展為獨家保薦人。

攜程明日起招股 集資156億　百度持股11.5%為大股東，見【下一頁】

根據順豐房託資料顯示，公司涉3個香港和內地物流地產物業，評估價值合計61億元，均由順豐創辦人王衛出任主席。順豐房託為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。截至2020年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。

中概股撐起首季新股集資額按年增8倍 德勤料全年逾10隻中概股上市　新股集資逾4000億元，見【下一頁】

2019年度順豐房託錄得溢利1.74億元，惟於2020年首9個月盈利僅32.1萬元，較前一年同期的1.56億元大減將近1倍，主要由於集團的投資物業公允價值下跌以及融資成本上升。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

順豐控股（深：002352） IPO 港股

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