【新股IPO】順豐房託最快今季上市 集資23億元

踏入第二季，有不少叫人值得期待的新股，由順豐控股分拆出來的順豐房地產投資信託基金（簡稱：順豐房託）或者是其一。

日前有消息指，順豐房託將最快在今年第二季或5月來港上市，計劃集資3億美元（約23.26億港元）；瑞信及摩根大通為聯席全球協調人，星展為獨家保薦人。

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根據順豐房託資料顯示，公司涉3個香港和內地物流地產物業，評估價值合計61億元，均由順豐創辦人王衛出任主席。順豐房託為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。截至2020年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。

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2019年度順豐房託錄得溢利1.74億元，惟於2020年首9個月盈利僅32.1萬元，較前一年同期的1.56億元大減將近1倍，主要由於集團的投資物業公允價值下跌以及融資成本上升。

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記者：張以正