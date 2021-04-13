【網店物流小幫手@iM網欄】零售新常態 O2O線上線下銷售新趨勢

據政府統計處公布，本港去年實體零售業總銷貨價值 ，較2019年下跌24.3%；總銷貨數量則下跌25.5%，是有記錄以來最大年度跌幅。零售業在疫情打擊之下，受到前所未有的衝擊。

然而危中有機，消費者的購買習慣從線下轉到線上，令網購發展突飛猛進。不少品牌或店主，都意識到往後的零售發展大趨勢，是把線上營銷及網店與線下實體店結合，即所謂O2O（Online to Offline）。

線上線下銷售模式

隨着疫情放緩，實體店重開，但生意能否迅速復甦，仍然有待觀察。不過，可肯定的是，一些零售品牌已開始着眼新零售模式，同步實行線上線下銷售。在線上，透過社交平台將線下實體店的最新資訊、推廣優惠分享給線上用戶，產生更緊密的連繫減少社交距離措施對實體店人流的影響。而善用帖文的各種互動（如讚好、分享、留言），則能更掌握消費者對產品的回饋。加上數據分析，能更精準地分配網絡資源，接觸龐大的潛在客戶。

由線上能延伸至線下銷售，更能帶來巨大的經濟效益，並為顧客創造更完整的購物體驗。例如，透過線上活動或會員電郵，發送快閃購物優惠，讓他們在線下實體店使用。此外，多元化的購物流程，如「線上下單、線下取貨」（BOPIS - Buy Online, Pick-up in Store），或「線上下單、線下退貨」（BORIS – Buy Online, Return in Store）等，都能大大增加購物的便利性和彈性，並且為消費者到訪線下實體店提供誘因，讓他們在取貨或退貨之時，有機會親身接觸其他產品，引發購買意欲，促成額外交易。

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網店物流小幫手配合O2O發展

根據 Forrester 在2020 第一季的調查，約79%的零售商或品牌認為「線上下單、線下取貨」（BOPIS）將是零售大趨勢，並計劃於2020年底或之前實行。對消費者而言，BOPIS有助節省運費和簡化退貨手續，同時可享受到線下的個人化銷售及客戶服務，讓整個購物體驗更完整。

想成功實現線上線下銷售模式，必須具備一套能融合網店及實體店作業的物流系統，有效地同步記錄實時庫存量以及訂單狀態。物流系統亦需要具備網店對接功能，能將訂單狀態實時反映，確保消費者無論線上或線下購物，都可快捷準確地收到產品。

此外，線下的物流小幫手亦需要具備支援不同形式（例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或者實體店補貨等）的訂單處理及送貨能力，讓零售品牌能有效實行O2O營運新模式，創造出更大商機。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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