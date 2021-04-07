【樓市熱話】老公打算用20萬「豪裝」自置公屋 妻欲留10萬作私樓首期 網民：食米唔知米貴

有時候看見公屋裝修，覺得大裝修後很像私樓一般美，但花費又多少？近日有網民在討論區開帖，指自己丈夫打算花二十萬左右「豪裝」公屋，屋內所有間隔須重新改變，另加一個工作區域。但樓主卻持相反意見，她認為花十萬裝修公屋已經足夠，倒不如留回十萬元去買私樓好過。

按圖了解更多，樓主與丈夫經歷：

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【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？ 網民：三大因素完勝同級私樓 【下一頁】

此帖文一出不少網民諷刺樓主認為花廿萬裝修就等於豪裝，「二十萬根本不是豪裝」、「廿萬算少，普通裝修廁所和廚房都廿萬。」、「現在裝修$200,000 是最低的金額。」、「廿萬只是裝修廁所和廚房。」、「香港裝修食水很深！ 如何豪裝20萬？」、「二十萬豪裝？你不懂裝修還是未花過廿萬？」、「四五百呎竟然二十幾萬可以豪裝！？？！求介紹！」、「樓主食米唔知米貴」

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責任編輯：陳頌潔