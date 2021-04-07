【樓市熱話】老公打算用20萬「豪裝」公屋 妻欲留10萬作私樓首期 網民：花錢裝修公屋不如抽綠置居

有時候看見公屋裝修，覺得大裝修後很像私樓一般美，但花費又多少？近日有網民在討論區開帖，指自己丈夫打算花二十萬左右「豪裝」公屋，屋內所有間隔須重新改變，另加一個工作區域。但樓主卻持相反意見，她認為花十萬裝修公屋已經足夠，倒不如留回十萬元去買私樓好過。

按圖了解更多，樓主與丈夫經歷：

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【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？ 網民：三大因素完勝同級私樓 【下一頁】

此帖文一出不少網民認為樓主不應該花一大筆錢來裝修，「公屋搬走時要還原給房處。」、「打算買私樓，現在花錢來裝修做甚麼？一元都不裝修。」、「如果真是買私樓就肯定不裝修。」、「有公屋可以拿去換『租置屋』，好過花20萬去裝修。」、「公屋可以給你改這麼多東西嗎?」、「公屋不是私人地方，花20萬裝修，倒不如去抽今期綠置居，或買租置屋。」、「良景是租置屋邨，花20 萬裝修不如買了它。」

更有網民諷刺樓主認為花廿萬裝修就等於豪裝，「二十萬根本不是豪裝」、「廿萬算少，普通裝修廁所和廚房都廿萬。」、「現在裝修$200,000 是最低的金額。」、「廿萬只是裝修廁所和廚房。」、「香港裝修食水很深！ 如何豪裝20萬？」

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責任編輯：陳頌潔