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英國開始為市民接種 Moderna疫苗於威爾士率先「開打」 計劃稍後擴展全國

環球政經 19:51 2021/04/07

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英國於當地時間周三（7日）率先於威爾士（Wales）地區為國民接種之前緊急批准使用的Moderna疫苗，預計稍後會將接種計劃擴展至全國各地。首相（Boris Johnson）在Twitter發文表示：「我們已訂購1700萬劑，未來幾周將陸續施打。請在接獲通知後，前往接受疫苗注射。」

中國援助薩爾瓦多共和國 捐贈15萬劑科興疫苗：【下一頁

Moderna疫苗於威爾斯地區率先「開打」，來自安曼福特（Ammanford）的醫療義工，現年24歲的泰勒（Elle Taylor）於卡馬森（Carmarthen）的一間醫院接種疫苗，成為首名接種Moderna疫苗的英國人。

泰國擬於10月開放5地 已接種疫苗旅客無須隔離：【下一頁

泰勒於接種後表示感到非常興奮及高興，指自己需要照顧祖母，急切需要接種疫苗務求能安全地照顧她。泰勒亦透露，她和祖母已接種首劑疫苗，只是新冠疫苗類型不同，祖母將於本周六接種第2劑疫苗。

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責任編輯：翁嘉陽

義工 疫苗 英國 威爾斯

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