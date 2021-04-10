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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】與古典音樂墮入愛河 邂逅孟德爾遜

名人薈萃 12:29 2021/04/10

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坦白說，我並不抗拒隔離，在砌馬賽克時，工作室總會播放古典音樂，眼看美麗的東西，耳聽優雅的旋律，就好滿足。
我欣賞的古典音樂作曲家有好多，貝多芬、柴可夫斯基、莫扎特、蕭邦、德伏扎克、李斯特……但若你問我最愛的作曲家是誰，我一定會說：「孟德爾遜
（Fielix Mendelssoohn）」只因他的《E小調小提琴協奏曲》。
第一次聽《E小調小提琴協奏曲》，還在報館任文化版記者，那時對古典音樂所知無幾，也並不特別喜好，一直是憑着審美常識及觀感直覺去採訪，現在回想真浪費了那麼多好機會。
記得是多年前信興集團舉辦的一塲音樂會，邀請了著名小提琴手黃蒙拉擔任獨奏。我在黃蒙拉剛獲得巴格尼尼小提琴大賽金獎時採訪過他，他是一個很謙虛的年輕人，因為在學校時他並不被看好，後來平地一聲雷奪冠，他還是很和靄可親，採訪結束他還為我演奏了一小段小提琴，實在是幸福。現在的他常被稱為東方巴格尼尼了。
說回那塲音樂會，預留了傳媒票，到了現場才發覺位置是第一行的正中間。通常傳媒位不是在樓上就是在側邊，甚至山頂位亦試過，這也是我不常向主辦單位索票的原因。果然不同凡響，第一行的效果，就是環迴立體聲！
黃蒙拉當晚的演出，證明他不僅有拉奏高難度作品的超技，也有感天動地的藝術力量！至少他演奏這首《E小調小提琴協奏曲》時，已令我一聽鍾情，由一名單身狗即時墮入愛河……的感覺。
吸濕機可以把空氣中的水份吸去，孟德爾遜的《E小調小提琴協奏曲》則會把人埋藏最深的愛戀與浪漫完全吸進血液，身心動盪得死去活來。其實音樂旋律很有中國風韻，甚至有幾句是戲曲的味道，和許多西方音樂家的色調完全不同。
一八四四年，孟德爾遜到法蘭免福郊區的度假勝地常登，和家人一起享受了鄉村閑情與天倫之樂，從而完成了歷久不衰的《E小調小提琴協奏曲》。他的作品永遠聽起來都如天作之合，不廢吹灰之力，卻原來經過了千錘百煉的推敲，早在一八三八年起他已構思着這支曲子，是為他的好朋友，那個時代的小提琴大師 Ferdinand David 而寫。我也特別喜歡他在樂曲裏把小提琴視作真正的主角，以獨奏部分傾訴衷腸。
花了六年才終於完成，《E小調小提琴協奏曲》首演時已是一八四五年，可憐孟德爾病了而由他的助理代為指揮。這曲的成功，與貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯並稱四大小提琴協奏曲。
直至今天，每當聽到這首作品，停下來專注的聽完，才繼續工作。

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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