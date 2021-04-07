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【小老闆生意經@iM網欄】探討定價心理學 製造消費者心目中的低價產品

名人薈萃 20:13 2021/04/07

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不少商家有時候會在產品定價上感到困擾。原因是價格訂太低的話，一來會降低商家利潤，二來或會有顧客因為定價太低而質疑產品的來源或真假度；相反，如價格訂太高，就不能吸人們前來光顧，最終或會導致流失客源。

 

小心「錨定效應」陷阱

 

要知道，產品定價本身沒有一個絕對的標準，有人會覺得100元買一件衣服是便宜的同時，亦有人會覺得100元買一件衣服是昂貴。不同人心中認知的「便宜」及「昂貴」，都是在比較之中而形成。有了比較，同一件產品的定價才有高低之分。

 

而在判斷價格高低方面，背後更關乎到一種心理學說，市場稱之為錨定效應（anchoring effect）。錨定效應指出，人們會比較重視先接收到的訊息（稱為「錨點」），並將這個最初收到的資訊視為其評估的標準。而這個錨點有機會跟事實有很大的出入，出現當局者迷的現象。

 

在判斷產品價格高低的時候，人們往往會陷入「錨定效應」的陷阱。例如買一本記事薄，先在A店看到的價格是100元時，在B店看到的是80元，便毫不猶疑地覺得B店的80元一本記事薄是便宜。無論到最後是否會購買這本記事薄，100元已成為心中一個標準的對比價格了。

 

「錨定效應」下的有效銷售手段

 

可能C店、D店賣的是60元、50元，甚至更低的價格，但是就是因為人們過份地重視一開始先接觸的資訊（錨點），就會只將焦點放在頭兩間先接觸到的商店身上，而忽略其他更低價格出售產品的商店。因此，為了避免掉入「錨定效應」的陷阱，人們應將最初接收到的資訊作為參考的一部分，不可將它視為絕對的標準。

 

而在商家的角度上，正因為有不少消費者會陷入「錨定效應」的陷阱，所以在產品定價方面要有一些銷售手段。例如商家想主力銷售A產品，就在A產品的旁邊放有同類的B產品作比較，比較之下，令消費者覺得買A產品是物超所值或有「賺到了」的心態；又例如，在向客人對A產品進行推銷的過程中，列出市面上較高價格的商店作比較，來突顯出A產品在本店內購買是十分經濟實惠的。如是此的話，商家便不再在商品訂價的高低方面感到很大的困擾了。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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