【內地熱話】手機玻璃貼碎裂照用　慳家女被碎片割傷後疼痛不止　一查發現增生神經瘤

不少人都喜歡為手機貼上玻璃保護貼，有時候保護貼碎裂，有部分人都會覺得沒有問題而不更換。近日在杭州，就有一名女子早前被保護貼的碎片割傷拇指，當時她自行將碎片拔掉，但手指長期劇痛，去骨科作詳細檢查後發現原來碎片已經插在骨頭上，形成神經瘤，需做手術開刀取出。

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事主經歷：

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不少網民都表示自己有類似經歷，「嚇得我趕緊把手機膜給撕了！」、「屏幕上的膜碎了就去換掉，自己看著不眼冤嗎？我發現很多人的備用機都是碎屏碎膜狀態。」 、「讓我回想起來了，我有次手被割出血，也是這個」、「看著自己的碎屏瑟瑟發抖」 、「手機膜碎這麼厲害也不換，撕了不就沒事了嘛。」、「 壞了應該取掉啊，還放在手機上幹甚麼。」

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責任編輯：黃苑筠