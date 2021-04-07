Google 人工智能研究團隊 再有一人辭職 或與公司政策有關 科學家本希奧將離任

美國Google研發人工智能團隊再有員工辭職。集團的研究部門經理、有份參與研發人工智能（AI）技術的科學家本希奧（Samy Bengio）昨日宣布離任，Google之前已經有最少2名工程師辭職，相信與AI黑人女科學家格布魯（Timnit Gebru）因抱怨公司政策解雇有關，相信一連串高層人事變動或會對公司的AI研發工作，造成打擊。

Google投資2500萬美元予歐盟新基金 打擊網路假消息:【下一頁】

本希奧在 Google 已經工作了14年，有份參與名為「Google 大腦」的人工智能研發計畫。另一位研究員胡克形容本希奧離去，是 Google 的一個巨大損失。

Google Maps引導駕駛者至環保路線 預計今年在美國首推：【下一頁】

根據外媒報導指，記得成功於該集團獲得一封內部電郵，知道本希奧辭職的決定。他是繼格布魯之後，離開該集團的最高級人員。Google 承認那封電郵是真的，並證實本希奧去意已決。本希奧在電郵中說，他決定離開 Google，尋找其他令人興奮的機會。他最後一天上班的日期是4月28日。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽