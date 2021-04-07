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愈用愈噴電？　iOS 14推iPhone 11系列　電池健康度校正功能

理財智慧 19:34 2021/04/07

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有沒有用戶發現自己的手機好似愈用愈噴電？Apple宣布，iOS 14.5 即將在今年春季稍後推出，當中包括一項更新，電池健康度報告系統會重新校正 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的最大電池容量和高峰效能容量，以解決部分用戶的電池健康度報告估計錯誤的問題。這

Apple表示，問題包括電池出現不尋常的耗電現象，或在少數情況下，高峰效能容量下降。當電池健康度報告系統重新校正時，用戶會在「設定」>「電池」>「電池健康度」中看到訊息。最大容量和高峰效能容量的重新校正，會在日常的充電循環期間進行，過程可能需時幾星期。在重新校正期間，所顯示的最大容量百分比不會改變。高峰效能容量則可能有所更新，但大多數用戶未必留意得到。如果之前曾顯示電池健康度降低的訊息，當更新至 iOS 14.5 後訊息就會移除。

當重新校正完成後，最大容量百分比和高峰效能容量會得以更新。重新校正訊息也會移除，表示程序已經完成。 如果電池健康度報告的重新校正指出電池健康度顯著降低，則會出現電池維修訊息。 

在少數情況下，重新校正可能會失敗，並出現新的電池維修訊息。如果出現這種情況，Apple 授權維修中心可為用戶免費更換電池，以回復完整的效能和容量。

電池重新校正訊息:

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責任編輯：黎淑雯
 

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