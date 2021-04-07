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數碼港夥馬來西亞數碼經濟機構　助兩地創科發展交流

商業 19:23 2021/04/07

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數碼港早前與馬來西亞數碼經濟機構（Malaysia Digital Economy Corporation， MDEC）簽署合作備忘錄，加強兩地創科交流。（資料圖片）

數碼港早前與馬來西亞數碼經濟機構（Malaysia Digital Economy Corporation， MDEC）簽署合作備忘錄，加強兩地創科交流，以促進初創生態發展。上月首次合辦網上研討會，邀請兩地的初創分享他們的自身經驗及市場策略。

馬來西亞初創企業GoBuddy，於2019年進軍香港市場。其行政總裁兼創辦人Issac Kow指出，香港擁有開放市場及經濟體系，營商環境十分友善，是進軍中國及國際市場的跳板。該公司提供社群建設和電子商務解決方案，如網上商店、舉辦網上研討會、網上售票軟件服務，幫助客戶減低營運時間和成本。

【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）

進軍馬來西亞的香港初創Doo Technology，為金融業開發軟件。其營運高級經理Helen Tan分享，在馬來西亞落戶，當地勞工的薪金水平具有競爭力，且有人才充裕並擁有操多國語言的優勢，加上友善的營商環境及地理位置，故認為是拓展東南亞市場的有利據點。

數碼港主席林家禮表示，相信今次跨境合作能助力香港，吸納更多馬來西亞初創企業落戶香港及大灣區。同時，為有意拓展海外市場，特別是東盟市場的香港初創企業架橋鋪路。他稱，今次合作亦加強數碼港與東盟地區和「一帶一路」沿線國家的合作夥伴網絡，冀能為數碼科技社群，開拓新的商機及締造更多發展機會。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

馬來西亞數碼經濟機構執行長蘇麗娜表示，馬來西亞和香港都十分重視數碼科技發展，並意識到這是新經濟發展的增長動力。她期待與數碼港緊密合作，共同推動兩地初創生態系統發展。

責任編輯：馬意文

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