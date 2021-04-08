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【台灣有樂@iM網欄】向龜山島進發 尋鯨魚海豚影蹤

名人薈萃 22:57 2021/04/08

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上個星期，我朋友又帶我去了一個我沒有去過的地方，經歷了一次難忘的旅程。

這一次，我朋友帶我去了宜蘭的烏石港。當天早上8點15分，我們相約在南港轉運站，然後一起乘搭客運直達烏石港轉運站，大概一個小時的車程就到達。下車之後，我們馬上進行第一個行程，就是乘搭船隻出海觀賞鯨魚海豚。這一次，是我人生首次出海觀賞鯨魚海豚，心情當然又興奮又緊張。

登船之後，首先就會前往烏石港東面的龜山島，大概30分鐘左右就到達，但這一次的行程沒有包括登島，可是難得來到，當然要在龜山島前面拍照留念。龜山島其實是一座活火山，所以海底會有溫泉及硫磺湧出，造成某些區分的海水顏色呈奶白色，也造就出龜山島牛奶海這個奇景。

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到達龜山島之後，就沿着龜山島附近海域進發去搜尋鯨魚海豚的影蹤。我們乘坐的船隻向着一望無際的海岸綫駛去，距離龜山島也愈來愈遠，時間也1分1秒地過去，但我們還是看不到鯨魚海豚的蹤影，心想以為自己沒那麼幸運。突然，船長利用船上的廣播設備，語帶緊張地叫船上乘客留意前方大概11點的位置，我立即衝到船頭位置，往船長所指的方向看過去。

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起初我只有看到遠方泛起不太尋常的白浪，但當我們的船隻愈來愈接近時，我就禁不住大聲呼叫，因為我看到為數相當驚人的海豚，在我們船隻的前面不斷翻滾跳躍，同時也有非常多條海豚在船的兩側，跟着我們的船一起遊。如此震撼的畫面，真的是難得一遇，所以船上的所有乘客，都不斷大叫及舉機拍照。

這群海豚為數真的不少，保守估計起碼有300條。第一次出海觀賞鯨魚海豚就被我遇上，而且這個數量的海豚營造出來的畫面非常壯觀震撼，所以看得我非常激動及開心。

船上的講解員一路為我們講解，原來這種海豚名為「飛旋海豚」，牠們會在游泳時作出旋轉動作，而且不怕接觸人類及船隻，還會躍出水面，甚至躍出水面之後會做出旋轉翻滾動作，可以說是配合到相當之高的野生海豚。

我們的船隻就跟着這群海豚行駛了差不多30分鐘，才折返回烏石港，整個觀賞海豚鯨魚航程大概3小時，所以如果有暈船的朋友，一定要先吃暈船藥。登岸之後，朋友先帶我到附近海鮮餐廳吃午餐，然後就帶我到當晚住宿的蘭陽烏石港海景酒店。這間酒店才剛落成沒多久，所以各樣設施和設備都非常新，我尤其喜歡設有大銀幕的游泳池，在晚上可以躺在浮床上看電影。

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玩了一個上午，實在有點疲累，我和朋友就各自回到房間稍作休息，養足精神準備吃當晚的晚餐，但房間的陽台的風景實在太漂亮，所以我趕緊到陽台感受和拍照，便立即洗澡和休息。但為什麼要養足精神去吃晚餐？因為晚餐是酒店內非常厲害的自助餐，除了有供應宜蘭新鮮海鮮之外，這間酒店的自助餐一大賣點是紅白酒、啤酒及日本清酒都是讓客人隨便喝到夠。美食和美酒，還有讓你盡情吃/喝到爆，這麼澎湃沒有精神體力怎麼應付？

自助餐由傍晚5:30開始，但我5:15就到達餐廳，目的當然就是希望先視察及熟悉環境，所以供餐時間一到，我就快速地取到我想吃的。正當我大杯酒大塊肉之時，餐廳總廚突然出現跟我朋友打招呼，朋友也把總廚介紹給我認識。原來這間餐廳的總廚是當時台灣世界大學生運動會的總廚，能夠照顧這麼多不同國家的選手的口味和習性，難怪這家餐廳的自助餐可以做出這麼多道各國特色料理，而且我真的憑良心說，每一道都很好吃。

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總廚還特別介紹我一定要吃自助餐內的台灣特色美食，因為要把路邊小吃端上高級飯店桌上，所以食材選擇和烹調技術都相當嚴謹和用心。聽完主廚這麼一說，我當然馬上去品嚐。果然每一道都非常好吃，尤其是鹽酥雞，酥嫩而不油膩，因為這正正就是當時候世界大學生運動會的運動員所吃的鹽酥雞，難怪與別不同又不失正宗風味。喝飽吃最之後，就到酒店附近散步去。當晚萬里無雲，月色也分外明亮，催着清涼東海岸的風，聽著田邊的蟋蟀和青蛙合唱團演唱，突然感覺人生其實總有歡樂。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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