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【2021新盤】瓏珀山月內招標推出　新地：打造沙田版天鑄　單位盡顯氣派？

股樓投資 19:51 2021/04/07

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踏入第二季，再有新盤登場，新地（00016）旗下沙田多石街瓏珀山第一期，將於短期內招標。新地副董事總經理雷霆說，瓏珀山第一期首批將不少於40伙單位，而標售價錢將參考九肚山雲端及大圍新盤，預料成交呎價約2萬元。他又提到，沙田區鮮有豪宅供應，而瓏珀山第一期坐擁居高臨下的地理優勢，屬「沙田區天鑄」，相信能吸引區內及九龍塘的換樓客。新地代理總經理胡致遠預計，項目首批推售的單位主要為標準分層單位，預料周內公布銷售安排，並開放示範單位予公眾人士參觀。

發展商今日開放3個示範單位予傳媒參觀，包括一個經改動連裝修示範單位，及兩個交樓標準示範單位。

↓↓↓↓↓瓏珀山QUEEN TOWER 2座16樓C室，實用面積1,043平方呎，無改動示範單位↓↓↓↓↓

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↓↓↓↓↓瓏珀山CROWN TOWER 16樓C室，實用面積1,494平方呎，改動連裝修示範單位↓↓↓↓↓

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↓↓↓↓↓瓏珀山CROWN TOWER 16樓C室，實用面積1,494平方呎，無改動示範單位↓↓↓↓↓

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談到近期市況，雷霆說，本年首兩個月的一手樓市表現暢旺，就算過去數周出現回氣跡象，亦屬正常，而且第一季二手市場屢錄高價成交，反映剛性需求，又相信第二季將有不少新盤陸續推出，料樓市漸漸活躍。被問到第二季推盤部署，雷霆說，擬推出屯門御海灣2期、元朗站上蓋及濕地公園項目，更指：「唔止月月有樓賣，可能一個月兩個新盤。」 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 新地 沙田 瓏珀山

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