【樓市熱話】公務員月入2.5萬想買600萬樓　網民紛紛錯重點：「9年怎儲到300萬？」

香港樓價高企，「上車」對不少人來說，並不是一件易事。近日就有網民在討論區發帖，指自己是公務員，月入2.5萬元，現有300萬首期，想買600萬左右的樓盤，但過不到壓力測試，問網民如何是好。帖文一出，引來不少網民給予建議，但亦有部份網民「錯重點」，質疑月入2.5萬元，怎樣可能在9年內儲到300萬元？引來事主分享自己的儲蓄之道。

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除了「錯重點」外，亦有不少網民認真給予建議，「借50%以下，可以人工合法發水（即合法增加收入），條件是閣下願意交稅」、「既然只有25000，閣下是公務員，為甚麼不排資助房屋」、「中低級公務員買甚麼樓，排公務員公屋或者綠表算吧」、「沒有錢不要買，小心變負資產」、「你不是應該設定了買甚麼樓再去想怎樣借到錢，你是要知自己借到多少錢負擔到幾多樓價，再去找預算內的樓盤。」、「賺2萬5的人，又不想買新界，那就買港島百幾二百呎，一轉身就去到廁所，多好！又方便！」

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責任編輯：黃苑筠