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【香港經濟】華僑永亨：港疫苗接種進度落後　下半年方有顯著復甦

股市 19:08 2021/04/07

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華僑永亨銀行表示，香港經濟出現初步回穩跡象。（資料圖片）

疫苗接種計劃開始，市場憧憬全球經濟加快復甦。華僑永亨銀行指，香港經濟同樣出現初步回穩跡象，尤其是2月香港採購經理指數（PMI）升至近3年新高至50.2。但華僑永亨相信，真正經濟復甦最快要待下半年方可出現，但目前香港的疫苗接種計劃仍然相對落後。但在環球復甦的憧憬支持下，今年樓市前景應該有所改善。

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華僑永亨銀行經濟師李若凡發報告指，經濟數據顯示，香港經濟正逐步回穩，除PMI升至50.2水平，今年首兩個月的進出口，分別按年增28%及37.6%，其中以台灣、越南及中國內地的增長較明顯，反映外部需求及中國經濟復甦將成為推動上半年香港經濟的主要動力。

但若要有顯著的後彈，最快要待今年下半年。李若凡指，受疫情最大打擊的旅遊及航空業，須待香港邊境重開方可真正復甦，但現時香港的疫苗接種計劃進度仍然落後於其他已發展國家。

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經濟 銀行 PMI 採購 香港 華僑永亨銀行 疫苗

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