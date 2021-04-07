【科學研究】飲酒護心? 北京大學研究指無科學依據

相信不少人都曾聽過「適量飲酒能護心」這句話，但適量飲酒是否真能保護心血管？北京大學公共衛生學院早前在《柳葉刀》上發表研究報告，報告結果指兩者不具因果關係。

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研究由北京大學公共衛生學院李立明和牛津大學陳錚明進行。在中國10個地區招募了512715名成年人，進行為期10年的研究，記錄他們的酒精攝取量。10年過後，通過疾病、死亡監測、醫療電子信息記錄，發現患心血管疾病（包括中風、腦出血和心肌梗死）的人士，33%的男性每周都有飲酒的習慣，而且主要是白酒，而女性就只有2%。

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專家提醒，任何程度的飲酒量都存在著一定的健康風險，而適量飲酒對心血管的保護作用並不具因果關係。但隨著攝入酒精量的增加，高血壓和中風的風險會不斷增加。所以如果平時能不喝酒最好就不喝。

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責任編輯：羅浩濂