  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科學研究】飲酒護心? 北京大學研究指無科學依據

理財智慧 19:25 2021/04/07

分享：

相信不少人都曾聽過「適量飲酒能護心」這句話，但適量飲酒是否真能保護心血管？北京大學公共衛生學院早前在《柳葉刀》上發表研究報告，報告結果指兩者不具因果關係。

【科技治療】三維插植近距離放射治療 準確定位對付子宮頸癌 【下一頁

研究由北京大學公共衛生學院李立明和牛津大學陳錚明進行。在中國10個地區招募了512715名成年人，進行為期10年的研究，記錄他們的酒精攝取量。10年過後，通過疾病、死亡監測、醫療電子信息記錄，發現患心血管疾病（包括中風、腦出血和心肌梗死）的人士，33%的男性每周都有飲酒的習慣，而且主要是白酒，而女性就只有2%。

寶血醫院提供置換全膝關節 獲李嘉誠基金會資助二千萬 逾60名患者完成手術 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

專家提醒，任何程度的飲酒量都存在著一定的健康風險，而適量飲酒對心血管的保護作用並不具因果關係。但隨著攝入酒精量的增加，高血壓和中風的風險會不斷增加。所以如果平時能不喝酒最好就不喝。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

大學 高血壓 中風

上一篇文章

【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?

下一篇文章

Google 人工智能研究團隊 再有一人辭職 或與公司政策有關 科學家本希奧將離任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？