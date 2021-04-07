英國男病發醫院病床上打999 求救無援死亡

▲ 英國一名男子於醫院病床上致電999熱綫求救，但未獲及時治療而死亡。

英國一名男子前年於倫敦北部一間醫院進行手術後，出現敗血症等症狀。這名男子未獲輸氧下病發，並於醫院病床上致電999求救。但接線員跟從醫護人員建議未有派出急救人員，這名男子最終求救無援死亡。死因裁判官日前裁定醫護人員未有及時治療男子，導致他失救死亡。

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案發於2019年4月，21歲男子史密斯（Evan Smith）在倫敦北部醫院North Middlesex Hospital接受膽囊支架移除手術。史密斯於手術後出現敗血症，更引起罕見的鐮刀型紅血球疾病。

鐮刀型紅血球疾病於非洲或加勒比海地區人群中較常見，但英國護理人員當時沒有經過專門培訓，來處理患上此病的患者。由於醫院内的床位短缺，史密斯獲安排臨時加設的床位，無法接受輸氧也不能使用呼叫鈴向醫護人員求助。

死因裁判庭指出，史密斯曾要求醫護人員為其輸氧，但對方指史密斯的血氧濃度水平夠高，拒絕為他輸氧。史密斯於同月23日淩晨致電999熱綫求助，但接綫員與醫院護士交談後，決定不派出急救員處理史密斯的個案。

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史密斯翌日獲安排輸氧及輸血，但他其後仍出現心臟驟停等症狀，並於25日淩晨搶救無效死亡。

死因裁判官沃克（Andrew Walker）表示，負責照顧史密斯的醫護人員對鐮刀型紅血球疾病欠缺了解，未能意識到史密斯病情的重要性。他指出醫護人員為史密斯提供基本但錯誤的治療，並指醫護如能在史密斯要求時為其及時輸血，或能挽救對方的生命。

責任編輯：鄭錦玲