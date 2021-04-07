【素食商機】戶戶送素食訂單升逾倍　急增素食餐廳搶商機

▲ 戶戶送平台素食訂單升逾倍，故網羅更多純素及素食選擇，並帶來期間限定優惠。（戶戶送提供圖片）

素食及純素菜式日漸普及，戶戶送平台由去年3月至今的素食訂單便已增加1.6倍，故網羅更多純素及素食選擇，並帶來期間限定優惠。

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為迎合與日俱增的素食需求，2021年戶戶送平台上提供純素菜式的餐廳夥伴數目，由309間急升逾2.5倍至1,091間，佔平台上餐廳總數的18%。戶戶送於年初對香港市民的飲食習慣進行了一項調查，當中48%受訪者表示他們會於新一年嘗試更多植物肉產品，可見香港市場對植物肉的需求有增無減。

因此，戶戶送平台上集合不同素食餐廳及虛擬品牌，包括Green Common期間限定全單7折，最低訂單總金額為$150；川味麻辣素菜Chillitarian全單8折，最低訂單總金額為$400；虛擬品牌Leaves & Liberty – Sheung Wan全單7折，最低訂單總金額為$250。另有法式素菜品牌Fresh & French、 提供多元化自選素菜款式的走肉‧朋友、泰式素菜料理店泰國素食等。

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責任編輯：朱悅瀅