【Moderna疫苗】英國開始接種 威爾士打第一針

英國早前已批准緊急使用Moderna疫苗，並於當地時間周三（7日）起率先於威爾士（Wales）地區為國民接種，其後接種計劃將擴展至全國各地。而Moderna疫苗亦是繼阿斯利康及輝瑞疫苗後，第3款批准於英國緊急使用的新冠疫苗。

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威爾斯地區率先開展Moderna疫苗接種，來自安曼福特（Ammanford）的醫療義工，現年24歲的泰勒（Elle Taylor）於卡馬森（Carmarthen）的一間醫院接種疫苗，成為首名接種Moderna疫苗的英國人。

泰勒於接種後表示感到非常興奮及高興，指自己需要照顧祖母，急切需要接種疫苗務求能安全地照顧她。泰勒亦透露，她和祖母已接種首劑疫苗，只是新冠疫苗類型不同，祖母將於本周六接種第2劑疫苗。

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據悉英國已預訂1,700萬劑Moderna疫苗，屬於第3款獲當局批准使用的新冠疫苗。目前尚未確定英國其他地區開展接種Moderna疫苗時間，但蘇格蘭於當地時間周一（5日）已獲得首批Moderna疫苗。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock） 對於英國開展Moderna疫苗接種感到高興，疫苗接種計劃讓全國民眾與政府一同努力。英國目前有逾3,160萬人已接種首劑新冠疫苗，其中有540萬人已完成接種兩劑疫苗。

責任編輯：郭麗明