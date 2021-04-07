【樓市故事】租樓變買樓　租客995萬承接柏景灣兩房戶

疫情對全球經濟造成沖擊，但香港樓市則未受重大影響，成交量及樓價皆不跌反升，刺激買家加快入市步伐。中原地產奧運站港灣豪庭分行經理袁仲榮指，該行最近促成一宗柏景灣交投，買家原為同區租客，見區內樓價連月來未有大幅下調，決定轉租為買，直接入市。

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消息指，成交單位為柏景灣10座低層G室，實用面積466平方呎，兩房間隔，座向東南方，望開揚市景。業主最初開價1,020萬元，放盤僅2天，即引起同區租客興趣。考慮到樓價仍維持上升趨勢，租客遂改變主意決定從租變買，議價25萬元或約2.5%後，以995萬元承接上址自用，實用呎價21,352元。

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據了解，原業主於2017年4月以828萬元購入單位，持貨4年，賬面獲利167萬元離場，升值2成。中原地產數據顯示柏景灣3月平均呎租約42元，平均呎價則在21,812元水平。

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