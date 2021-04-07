  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園

理財智慧 19:09 2021/04/07

分享：

多產型YouTuber雪姨（Sharon Yung）去年以950萬一筆過購入林燕妮的寶馬山花園故居，贈予其母親居住。日前，她在其Youtube頻道上，分享有關為母親住所花錢裝修的影片。單位的實用面積為567呎，她日前花費50萬元作全屋裝修，包括重新間隔房間、全屋牆身加設防水層等。設計師指出了幾個問題，讓裝修難度提升，包括地下位置爛得很嚴重、漏水、天花鋼筋有剝落、屋苑的電梯很細以及星期六日完全不能工作。

整間房屋的色調主要以米色、米色搭配不同明度的灰色，內含不少雲石元素，整體設計而言非常大氣雅緻。廚房間隔整個改掉，而由於廚房跟飯廳同屬一個空間，而且還擺放了洗衣機等，因此設計師以鏡子作牆身，使空間感提升。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

客飯廳的分隔則使用了透明趟門，一般的趟門設計是會看見門框和軌道的，而這次把其無痕的隱藏在牆內，比較美觀。而客廳沒有多餘的裝飾，以灰色大地毯點綴以及使用了圓形茶几，而且全換了白色窗框，並且加長窗簾軌道，讓客廳的空間感在視覺上放大。

至於雪姨表示，因為這隔單位是讓母親養老住，因此浴室在設計上也花了點巧思，例如沒有設置浴缸，在牆身亦加設了手柄以及鋪上防滑石等。由於單位有設置衣帽間的關係，主人房只有一個黑色的衣櫃，主人床則是油壓床，能夠輕鬆揭起，而且適用於不太大的空間。

網友評價正面，大讚雪姨孝順，惟紛紛表示以單位的電器以及用料來看，50萬裝修真的是沒可能的事，認為設計師不止沒有賺錢甚至自掏腰包，戲謔這不止是朋友價而是「提親價」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

寶馬山花園 YouTube 寶馬 Uber 設計師 設計 YouTuber 林燕妮 財務自由

上一篇文章

【職場熱話】公司請風水師傅睇應徵者面相 升經理級一定要有呢個特徵？ 網民：有公司連時辰八字都要睇

下一篇文章

【樓市故事】租樓變買樓　租客995萬承接柏景灣兩房戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？