孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園

多產型YouTuber雪姨（Sharon Yung）去年以950萬一筆過購入林燕妮的寶馬山花園故居，贈予其母親居住。日前，她在其Youtube頻道上，分享有關為母親住所花錢裝修的影片。單位的實用面積為567呎，她日前花費50萬元作全屋裝修，包括重新間隔房間、全屋牆身加設防水層等。設計師指出了幾個問題，讓裝修難度提升，包括地下位置爛得很嚴重、漏水、天花鋼筋有剝落、屋苑的電梯很細以及星期六日完全不能工作。

整間房屋的色調主要以米色、米色搭配不同明度的灰色，內含不少雲石元素，整體設計而言非常大氣雅緻。廚房間隔整個改掉，而由於廚房跟飯廳同屬一個空間，而且還擺放了洗衣機等，因此設計師以鏡子作牆身，使空間感提升。

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客飯廳的分隔則使用了透明趟門，一般的趟門設計是會看見門框和軌道的，而這次把其無痕的隱藏在牆內，比較美觀。而客廳沒有多餘的裝飾，以灰色大地毯點綴以及使用了圓形茶几，而且全換了白色窗框，並且加長窗簾軌道，讓客廳的空間感在視覺上放大。

至於雪姨表示，因為這隔單位是讓母親養老住，因此浴室在設計上也花了點巧思，例如沒有設置浴缸，在牆身亦加設了手柄以及鋪上防滑石等。由於單位有設置衣帽間的關係，主人房只有一個黑色的衣櫃，主人床則是油壓床，能夠輕鬆揭起，而且適用於不太大的空間。

網友評價正面，大讚雪姨孝順，惟紛紛表示以單位的電器以及用料來看，50萬裝修真的是沒可能的事，認為設計師不止沒有賺錢甚至自掏腰包，戲謔這不止是朋友價而是「提親價」。

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責任編輯：梁翠麗