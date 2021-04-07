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【閃‧亮‧人生@iM網欄】我愛廣東歌之當RubberBand遇上MR

名人薈萃 19:35 2021/04/07

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愛聽香港樂隊、更愛Cantonpop

在香港有幾隊Band我是很喜歡的。讀書的年代我很喜歡Beyond。近年則受到我兒時好友的薰陶下，去了學打鼓，特別愛聽Rubberband和MR.的歌。

在剛剛過去的復活節長假期，當然沒有錯過RubberBand在紅館開的Show！真的很久沒有現場看Concert，雖然限坐一半現場觀眾，絕對無損入場Fans的情緒高漲，Encore再Encore!

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】30+ 40+ 50+ 乘風破浪的姐姐

聽完Concert的確有點意猶未盡，我在網上發現了一個很好聽丶很新的音樂節目，叫《Music Panda》，由著名音樂人陳丹儀和LMF / ViuTV音樂節目《Chill Club》鼓手Kevin主持的。Episode 2的節目就正正找了Rubberband的主音「6號」，還有MR.的主音「阿綸」布志綸，Band界兩強相遇、經典演繹由他們二人所親自揀選、跨越幾個世代的流行音樂作品，真的「正」到一個點！

率性、好聽又好看的網絡音樂節目

以前聽音樂，認識樂隊和歌手們，就單靠電視台的音樂節目主持丶又或是靠電台DJ介紹。時代的轉變，完全改變了我，應該說是影響了未來一代人聽歌的習慣。

在我來說，現在我認識新音樂的渠道，主要靠Digital Media。除了在Apple Music 找Cantonpop List去新歌試聽，在今時今日人人也可以做自媒體的大環境底下，很多歌手或音樂人也會在Youtube Channel、Facebook、IG等平台推出不同的網上音樂節目，反應非常好，且觸及的人數亦非常廣泛。

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今次推介的節目有香港兩大樂隊的主音歌手「6號」和「阿綸」同台Jam歌，不但唱出自己樂隊的名曲，更互相演繹對方的代表作，甚至他們兩人各自都很欣賞的唱作人（當中也包括了我近期大愛的香港新晉唱作歌手林家謙）的歌曲。相互和音，配合Live Band樂手們不一樣的編曲伴奏，太好Feel了吧！

兩隊Band都是同期出道，一起經歷「相似但又不同」的10年音樂路，正所謂「十年人事幾番新」，人生又有幾個10年呢？而兩人的樂隊分別各自經歷自己和隊友的人生不同階段、高低起跌。

在節目中讓兩位主音「赤裸祼」的分享作為音樂人背後的辛酸、樂隊的成名歌曲不為人知的小故事......甚至其中一Part，節目主持人很直接地問到兩位主音，是敵是友的關係......Interesting！

網上節目，就是沒有太大的時間限制、沒有太多的忌諱。在節目中，可以很隨心、很不經意的，想唱的就唱、想說的就說！很率性、很好聽，也很好看！

香港樂壇已死？!

作為香港樂壇的一個小小聽眾，絕對不能夠、亦完全沒有資格評論香港的樂壇是否已死。只知道，用心做音樂仍然會打動人心，引起共鳴的。而我，更加是個自稱「No Music No Life」的佼佼者！我的生活日常，哪怕是坐車、辦公室工作、沖涼、瞓覺、行山、畫畫，甚至是Staycation，都必定要帶備「高音甜、低音準」的Speaker或Head Phone，配上我至愛的廣東歌傍身！

感謝在香港仍繼續努力、耕耘付出的一班音樂人。是你們讓我們平淡的生活添上美麗的色彩，陪伴香港人走過不同階段的人生！

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】1億點擊的背後 BLACKPINK 台上的一分鐘

真心推介大家聽聽聽或看看這一集的網上音樂節目，由兩位我本人十分喜愛的香港樂隊主音真情演䆁，真的很好聽呀！我自己當然二話不說，聽完節目已立即將每首歌曲加入了我手機裡的Music Play List啦！

超級好聽Song List分享，源自《Music Panda》Episode 2：

00:01:40 #SimpleLoveSong by #RubberBand
00:05:52 #小傳奇by #MR.
00:14:13 #認錯by #優客李林
00:19:31 #是錯也再不分by #Beyond
00:23:46 #時光倒流一句話 by #林家謙
00:28:54 #LetUsGoThenYouandl by #Serrini
00:41:08 #未來見 by #RubberBand
00:45:03 #經得起變化 by #布志綸
00:48:58 #漫長 by #RubberBand
00:53:11 #森林 by #MR.
01:05:07 #TheBestlsYetToCome by #At17
01:07:33 #最後晚餐 by #SupperMoment
01:14:16 #早班火車 by #Beyond
01:16:59 #今天應該很高興 by #達明一派

事不宜遲，好的東西一定要和大家分享，先睇睇片：

正如《Music Panda》主持人所講，如喜歡我今期的專欄內容，請「CLS*」啦！
*CLS: Comment, Like, Share

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

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撰文 : 陳嘉賢

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