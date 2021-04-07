【新股IPO】美股熱炒復甦概念旅遊股屢破頂　攜程表現又如何？

內地最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip（美：TCOM）已過港交所上市聆訊，赴港第二上市， 最快周四（8日）招股。新冠疫苗面世後，美股市場熱炒郵輪股、航空股、旅遊股等復甦概念股。至於網上旅遊服務平台表現又如何？

擬明天招股集資約156億元 大股東百度持股11.5%【下一頁】

美股市場目前有三大網上旅遊平台，分別為攜程Ctrip、Expedia（美：EXPE）、Booking.com母企Booking Holdings（美：BKNG）。以市值計， Booking Holdings的市值最大，超過990億美元，而攜程及 Expedia的市值分別約240億美元及250億美元，兩者相加也不及 Booking Holdings。

受疫情影響，全球旅遊業陷入停頓，Booking Holdings去年收入大減55%至68億美元，淨利潤急挫98.8%，僅賺5900萬美元，但仍有錢賺，已屬上述三大平台中最好。反觀，Expedia及攜程去年分別蝕26.1億美元及4.7億美元。Booking Holdings行政總裁Glenn Fogel此前指，留意到近期的旅遊價格開始上升，反映需求開始復甦。在正式復甦之前，遊旅股料仍具炒作空間。

然而，隨著各國加快疫苗接種工作、疫苗護照醞釀推出，市場對旅遊股持樂觀看法。Booking Holdings股價創歷史高位；Expedia去年虧損雖然是三者最多，但股價升幅反而跑贏，反觀即將在港第二上市的攜程表現較遜色，雖重返疫情前水平，但仍未破頂近年高位，或有望追落後。不過，以預測市盈率來看，攜程達93.7倍；Booking Holdings僅62.3倍，後者相對上仍較便宜。

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編輯：吳敏芳