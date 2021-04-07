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【買樓理財】10幾年前未必人人敢買屯門樓　當年大膽花96萬置業　現帳面勁賺4.4倍

股樓投資 18:43 2021/04/07

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買樓投資最重要睇地點，因此市區樓向來較受歡迎，惟若要計升幅的話，屯門樓也不輸蝕。利嘉閣莊國寶說，屯門疊茵庭7座低層D室，實用面積約376平方呎，兩房間隔，望開揚園景，原業主開價538萬元，放盤約5個月後，終後減價18萬元，以520萬元易手，實用呎價約13,830元。 

據悉，原業主於2007年10月，以約96萬元購入上述單位，持貨13年，現帳面賺約424萬元，物業期內升值約4.4倍。莊國寶續說，疊茵庭現時約有25個單位放售，凶宅同層單位的入場價由498萬元起，而正常單位叫價則由535萬元起。

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【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶【下一頁

值得留意的是，近年愈來愈多人到屯門置業，皆因該區樓價相對落後，吸引不少上車客追捧。此外，部分投資者亦對屯門樓感興趣，皆因市場預計，日後多項大型基建落實，將帶動該區變天，以屯赤隧道為例，最近數月屢有首置客以此為由入市，相信該區樓價日後將「追落後」。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 叠茵庭

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