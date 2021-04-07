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【騰訊股價】大股東Naspers時隔3年再沽貨　當年股價跌至幾多才見底

股市 18:30 2021/04/07

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騰訊 （00700） 大股東Naspers時隔三年再度沽貨。Naspers旗下子公司Prosus計劃配售1.92億股或2%股份，每股作價575至595港元，較4月7日收市價629.5元折讓5.5%至8.7%，套現逾1,100億港元。回顧南非大股東於3年前沽貨，騰訊當時股價走向是如何？

2018年3月22日收市後，Naspers宣布減持1.9億股騰訊，同樣相當於已發行股份2%，配售價405元，折讓約7.8%。騰訊翌日（3月23日）曾急挫近8%，低見405元配售價，最終收報420元，下跌4.4%。

騰訊大股東事隔3年再沽貨詳情【下一頁】

雪上加霜的是，內地監管於2018年8月宣布凍結遊戲版號的審批，作為內地遊戲龍頭的騰訊慘成主要打擊對象，股價最終要到當年10月跌至251.4元才見底，而405元配售價更被稱「南非頂」，騰訊直至2020年1月才升穿此價位。

事實上，Naspers於2018年沽貨後，曾承諾3年內不再減持騰訊股票，但Naspers前年分拆持有騰訊的子公司Prosus上市，已被市場視為變相減持。

儘管騰訊股價一度大跌，最終仍憑亮麗業績反彈，在今年2月創下歷史新高，高見775.5元。且看騰訊今次能否走出反壟斷、金融科技監管等的陰霾，令股價再創新高。

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記者：區嘉俊

港股 騰訊控股（00700） 減持 新經濟股 騰訊

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