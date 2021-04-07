星泰商討旅遊氣泡政策 香港可能有份？

新冠肺炎疫情令依賴旅遊業的泰國經濟遭受重創，泰國政府希望逐步解封能夠改善情況。泰國政府官員確認，正與新加坡政府商討旅遊氣泡政策，有望在10月開始實施。由於新加坡已經與新西蘭澳洲建立旅遊氣泡，一旦星泰兩國達成協議，預料屆時亦將為泰國迎來多國遊客。泰國官員表示，希望能和包括中國在內的更多國家及地方，建立旅遊氣泡。

泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業 【下一頁】

泰國旅遊部長拉差吉帕幹（Phiphat Ratchakitprakarn）周二（6日）表示，本周內會和新加坡大使見面，就兩國旅遊氣泡政策進行商議。若順利簽訂協議，料政策會於10月1日起實施。拉差吉帕幹表示，因為新加坡早前已經與澳洲新西蘭簽訂旅遊氣泡協議，所以預料泰國屆時將迎來三國旅客。

拉差吉帕幹透露，泰國正在和部分低風險東南亞國家，如越南和老撾等商討旅遊氣泡計劃。他其後補充，如果中國允許其國民外遊，泰國亦計劃和中國商討相關政策。泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand，TAT）透露，香港政府亦曾向他們查詢了解旅遊氣泡事宜。

泰國現時希望能夠吸引更多旅客到訪，拉差吉帕幹呼籲泰國旅遊業者積極和中東客戶聯絡，了解對方是否有意在齋戒月後，即5月下旬或之後到訪泰國。他解釋表示，很多中東民眾已經接種疫苗，傳染風險較低。

新西蘭與澳洲建立旅遊氣泡 4月19日後免檢疫入境 【下一頁】

為解封旅遊業，泰國政府早前宣布，從4月1日起外國旅遊隔離時間，由14日減至10日。若旅客已經接種疫苗，更只需隔離7日。但若旅客來自高風險國家及地區，則仍需隔離14天。

責任編輯：李俊儀