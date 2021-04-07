【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?

回顧第一季美股表現，相信不少重倉新經濟股的投資者都飽受板塊輪換之苦，尤其在美國國債孳息率上揚下，高估值的新經濟股更成市場沽售對象，而被網民譽為「契媽」的Ark Invest投資總監Cathie Wood，其投資旗艦Ark Innovation ETF（ARKK）的首季表現同樣平平。

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經過一季的洗倉式下跌後，ARKK已由高位累跌33%，不過新經濟股增長潛力較大，難免有投資者希望撈底買入潛力股，但究竟ARKK成份股之中，那一隻股份跌幅最大？估值又最為吸引？下圖便列出首二十隻跌幅最大的ARKK成份股（見圖）

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不過，股價跌幅並不反映估值便宜，如以企業價值倍數（EV/EBITDA）作為估值指標（由於ARKK成份股中大部份未有盈利能力，故不適宜以市盈率作為量度估值的指標），便會發現只有七隻成份股的企業價值倍數低於過去５年平均值。