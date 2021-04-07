  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?

股樓投資 19:33 2021/04/07

分享：

回顧第一季美股表現，相信不少重倉新經濟股的投資者都飽受板塊輪換之苦，尤其在美國國債孳息率上揚下，高估值的新經濟股更成市場沽售對象，而被網民譽為「契媽」的Ark Invest投資總監Cathie Wood，其投資旗艦Ark Innovation ETF（ARKK）的首季表現同樣平平。

【美股焦點】拜登提500億美元補貼美國芯片業　摩通精選9大受惠股

經過一季的洗倉式下跌後，ARKK已由高位累跌33%，不過新經濟股增長潛力較大，難免有投資者希望撈底買入潛力股，但究竟ARKK成份股之中，那一隻股份跌幅最大？估值又最為吸引？下圖便列出首二十隻跌幅最大的ARKK成份股（見圖）

    點擊圖片放大
    +9
    +8

不過，股價跌幅並不反映估值便宜，如以企業價值倍數（EV/EBITDA）作為估值指標（由於ARKK成份股中大部份未有盈利能力，故不適宜以市盈率作為量度估值的指標），便會發現只有七隻成份股的企業價值倍數低於過去５年平均值。

股份 EV/EBITDA相對過去五年標準差
Novartis（NOVN） -2.1個標準差
Regeneron Pharmaceuticals（REGN） -1.3個標準差
2U（TWOU） -1.1個標準差
百度（BIDU） -0.5個標準差
Shopify（SHOP） -0.3個標準差
Pure Storage（PSTG） -0.2個標準差
Zillow（ZG） 0個標準差

 

經濟 美股 ETF 新經濟 EV／EBITDA 市盈率 EBITDA 估值便宜 板塊 新經濟股

上一篇文章

愈用愈噴電？　iOS 14推iPhone 11系列　電池健康度校正功能

下一篇文章

【科學研究】飲酒護心? 北京大學研究指無科學依據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？