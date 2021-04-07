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【板塊異動】 最大產銅國智利關閉邊境 銅價再創兩周新高 銅礦股逆市升

股樓投資 18:19 2021/04/07

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隨著全球經濟復甦，加上各國新能源發展的趨勢，特別是電動汽車，對銅的需求日漸增加。然而，全球最大銅產國智利因疫情嚴峻，智利政府已宣布關閉邊境，再度引發礦端供應受阻的憂慮。在需求增加但供應減少下，銅價創下兩周新高，LME銅3個月期貨最新報每噸9,047美元，預期銅價將進一步上漲下，銅礦股今日（7日）於長假復市後逆市造好。

事實上，近期銅產量有下跌趨勢，據智利銅業委員會（Cochilco）上周五（2日）公布的數據顯示，智利去年整體銅產量按年減少1%，而今年2月，銅產量更進一步按年減少5%。花旗發表研究報告指，預計銅和其他金屬將迎來強勁的超級周期，即使沒有本世紀初市場對銅和其它大宗商品的需求強勁，但銅需求也將保持較高水平。

銅價回升，帶動一眾銅礦股逆市升，當中最大產銅量的紫金礦業（02899）由3月低位9.25元至今累升近一成，收報10.14元；五礦資源（01208）及江西銅業 (00358）亦分別累升14.8%及10.9%。

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記者﹕郭秀慧

商品 期貨 紫金礦業（02899） 五礦資源（01208） 板塊 智利 銅價 新能源

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