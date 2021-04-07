【大戶手影】吳光正家族旗下哥連頓證券 去年底清倉8隻港股 涉資逾20億元

本地媒體報道，被外界視為九倉（00004）大股東吳光正家族「私人炒房」的哥連頓證券，去年底突將所有持股「清倉」，市值估計逾20億元，當中包

括多隻本港上市股份。據中央結算系統資料顯示，哥連頓證券於去年11月至12月期間展開「清倉」行動，涉及股份都和地產領域有關。

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哥連頓證券清倉港股一覽：

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然而市場分析指，是次哥連頓證券清倉，未必全數涉及沽貨，部分股份可能只是轉倉到外資大行，以個別股份為例，大摩及瑞銀的持倉均有相若股數的增加。

與此同時，該報道又提及，吳光正家族於去年7月成立另一家公司Wharf Equity，董事包括多名九倉系老臣子，未知是否和為家族籌備組建另一間投資公司有關。

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