【蘋果專利】蘋果新專利曝光　系統可提前預測iPhone電量耗盡時間 　

▲ 蘋果（Apple）一項新專利曝光，iPhone可提前預測手機電量何時耗盡，並提醒用戶充電。

現時大部分人出門在外都會帶備手機，一旦手機無電更覺得失去安全感，並對日常生活造成不便。最近蘋果（Apple）一項新專利曝光，iPhone會提前預測手機電量何時耗盡，並提醒用戶及時為手機充電。

＜＜【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本 專為極限運動愛好者而設

＜＜【iPhone 13】蘋果將如期發布iPhone 13 台積電計劃5月份量產A15芯片

據外媒《Apple Insider》報道指，最近Apple通過一項「智能裝置充電提醒」新專利。該專利可根據用戶使用習慣，提前預測iPhone電量何時耗盡，並向用戶發出充電提示。目前iPhone手機會在電量低於20%時提醒用戶，根據專利所描述，此功能會分析用戶在過去一周的電池使用行為，在手機充電及無電的狀況下，追蹤電量使用情況，從而預測電量耗盡時間。

Apple表示，該功能有助用戶了解個人電池使用習慣，並適時為手機充電，以維持電池的健康程度。另外Apple也強調，電池使用習慣的監測數據只會儲存在手機，並不會侵犯用戶個人私隱。

責任編輯：李寶如