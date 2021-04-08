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【數碼轉型】客服數碼化　改善顧客體驗利銷售

科技 10:00 2021/04/08

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客戶支援加快數碼化 宜整合社交媒體平台

新冠疫情改變消費習慣，消費者愈來愈接受透過數碼渠道與商戶互動。有調查指出，疫情之下亞太區企業在數碼化上面對壓力，須加快應對客戶服務需求，否則面臨虧損的風險。

雲端通訊公司Infobip日前發布一項調查，訪問9個亞太區市場逾2700個企業雇主與員工。問及數碼對客戶服務的重要性，亞太受訪者平均評為8分（10分為滿分），而且有一半受訪者認為，客服數碼化將會是持續趨勢。該機構評估，客戶服務數碼化在亞洲在部分地區的重要性甚至高於遙距工作，預計即使疫情過去，現時發展方向將仍不變。

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不過，企業在應對數碼化趨勢時仍有多項問題，其中，新平台不斷湧現、企業對新平台不夠熟悉、需要摸索管理方法等，為主要的挑戰。報告指出，就算企業自認已配備足夠的數碼基建，員工未必對運作所需的技術有充分知識，建議要為客服員工提供更多技能上的準備，應對遙距提供客服工作可能面對的困難。另外，企業雖已認知推行數碼化的必要性，但因資源不足、基建陳舊、管理層思維死板，這些問題亦會影響客服數碼化推行的成效。

整合社交媒體至客服策略

調查亦指出，社交媒體平台（例如Facebook和Instagram）成為企業客服主要渠道，客戶漸傾向以社交媒體進行查詢，而愈來愈多企業透過將通訊軟件整合到服務策略中，以優化客戶體驗。

Infobip亞太區銷售總監Velid Begović指出，企業必須制定明確轉型戰略，並需能夠預測及應付各種挑戰，例如客戶查詢數量突然激增，及客戶受外出限制等變化。

他續指，客戶體驗必須夠簡單、方便及無縫，就算是非常細小的阻礙，都能使公司流失客戶。他舉例，95%受訪者會因被要求切換應用程式、平台或付費方式而拒絕繼續購買。而企業如能對這些細微差異進行相應改善投資，就可望獲得回報。

責任編輯: 周俊霖

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