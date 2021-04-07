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【騰訊700】南非大股東減持1.9億股騰訊 套現1100億元 承諾三年內不再減持

股樓投資 18:24 2021/04/07

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騰訊（00700）的南非大股東Naspers宣布，旗下上市公司Prosus將以每股575元至595元減持騰訊股份，較今日收市價折讓5.5%至8.7%，料涉資1100億元。集團計劃最多減持19189萬股，佔騰訊已發行股份的2%，交易後Prosus持股將由30.9%降至28.9%。騰訊今跌3.7%，收報629.5元，成交172.8億元。

【大行報告】花旗偏好大型內銀多於小型內銀　予兩股行業首選 詳情請看[下一頁]

Prosus計劃將出售所得用作一般公司用途，以及增加財務靈活性，並承諾未來3年內不會再出售騰訊股份，亦相信騰訊未來的發展潛力。Prosus表示，有關的減持計劃已知會騰訊，並獲得其理解及支持。

【阿里巴巴9988】再有阿里產品開通微信小程序 閒魚淘寶特價版已提交申請  詳情請看[下一頁]

去年，Naspers分拆出持有旗下多項互聯網投資的Prosus上市，即變相減持騰訊。而早在2018年，Naspers亦曾經以每股405元減持近1.9億股騰訊，較當年股價折讓7%。當時Naspers亦曾承諾於3年內不會再度減持，有關限期於今年3月屆滿。

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撰文 : 趙家盈

港股 騰訊控股（00700） 成交 減持 分拆 南非 騰訊

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