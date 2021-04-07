【網民熱話】問家人借錢炒股蝕36萬 港男結婚夢碎 不悔改打算買正股「減輕吓」 網民：賭仔心態

股票有升有跌，股民看準時機入市，可以大賺一筆，反之，有可能令自己債務纏身。近日就有網民在討論區發文，指自己問家人借錢炒股，最後輸了36萬元。現在不敢跟家人說出真相，本打算賺到第一桶金和女朋友結婚搬出去住，如今亦夢碎。現在事主打算買正股投資「減輕吓」，於是發文向網民請教。

【網民熱話】投資初哥擁20萬在手 問放幾多成身家投資最合適？ 網民：初學就唔好 all in 【下一頁】

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【股市熱話】股份業績差就升 業績好反跌 股民嘆不能理解 網民：咁易玩就係人都是股神 【下一頁】

帖文一出，不少網民都斥責事主是「賭仔心態」，「你不是炒股，你是在賭錢」、「三十多萬而已 ，慢慢來，人生這麼長，股票這麼容易發達就沒有人要上班了，不要賭仔心態，加油」、「打多幾份part time還錢」、「儲錢腳踏實地重新來過，其實好小事」、「借錢賭錢沒有好結果，用心點打工，學懂sh、正股，不要這麼上心」、「冷靜點先，30萬一定可以還，但不要想追回那筆錢。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠