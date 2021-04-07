波蘭多個地方爆發H5N8禽流感 港暫停進口禽類產品 密切監控情況

據波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭小波蘭省Nowosądecki區和Limanowski區；馬佐夫舍省Mławski區；西里西亞省Cieszyński區，以及瓦爾米亞－馬祖里省Mrągowski區爆發高致病性H5N8禽流感，食物環境衞生署食物安全中心因應有關情況宣佈，即使指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

爆發高致病性H5N8禽流感 港停進口瑞典禽肉及禽類產品：【下一頁】

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從波蘭進口約1.35萬公噸冷藏禽肉，以及約3,908萬隻禽蛋。

丹麥爆禽流感H5N8 食物安全中心 即使指示業界 暫停進口當地禽類產品：【下一頁】



發言人表示，中心已就事件聯絡波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：翁嘉陽