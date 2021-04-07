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【美股分析】美股首季季績放榜前瞻 兩原因為何不應過份樂觀

股樓投資 18:00 2021/04/07

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美股將踏入季績期，在經濟復甦預期下，據Facetset數據顯示，分析員平均預期標普500指數盈利增長按年升24%，當中製造業、零售、餐飲業受惠最多，這是因為上述行業的固定成本（Fixed Cost）佔整個成本結構比例較高，故在營業額上升下，成本未有跟隨大增而令純利增加。

【美股大戶】摩通調查大戶造淡對象 邊幾隻熱門美股榜上有名？

但單純只看收入變動，市場預期標普500指數的收入按年增長只得6%，摩根士丹利首席美股分析師Mike Wilson便指，在供應短缺下，部份企業或許無法應付新增的需求，這或令成份股難增收入；至於利潤率方面，雖然對比去年仍有增長，但仍有機會遜於預期，皆因近期商品價格大升，當中油價已高於去年同期三倍有多、銅價亦已增長兩倍，甚至連粟米價格也按年上升67%，Wike Wilson指製造商購入原料的價格增幅高於消費者購買商品的價格，影響企業利潤率。

現時標普500指數已升至4,000點以上，預測市盈率更升至23.4倍，高於過去5年中位數水平的18.29倍，如首季盈利稍有差池，從而令估值受壓，或將不利美股表現。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 商品 營業額 純利 市盈率 遜於預期 零售 行業 標準普爾500指數
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