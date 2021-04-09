【法律迷思】持久授權書的角色



所有人一生皆要面對生、老、病、死四個無法避免的階段。雖然如此，我們仍然要盡量就這些元素，事先做好財務、心理以及法律等各方面的準備。其中，為避免自己在老去後，有可能因喪失精神及行事能力，而無力處理自己財產及日常事務的不幸情況，香港容許大眾在自己精神上還有行為能力時，透過持久授權書 (Enduring Power of Attorney) 提前委任授權人，以便在自己日後精神上變得無足夠行事能力時，可替其管理財務事項。

何謂持久授權書？

根據香港法例第501章《持久授權書條例》，持久授權書允許精神上有能力行事的人，依據法律委任一名或多名受權人，在日後發生精神上無能力行事的情況下，賦予受權人，按照持久授權書內的規定，就他自身的財產及其財政事務行事。要留意的是，若果一個人本身已經是處於精神上無能力行事的狀態，他便不能簽立持久授權書，他的家人則需向法庭申請命令替其處理財務。

一般授權書在授權人變得精神上無行為能力時就會失去效力，但持久授權書卻會在當事人喪失精神行為能力後持久有效，此對於現今社會人口老化，失智症個案漸多的情況下越來越重要。同時，持久授權書容許授權人選擇何人會在他變得無能力照顧自己的事務時，代他處理事項，避免日後為了任命受託人處理自己的財務，而展開昂貴和擾人的法庭程序。因此，授權人能更有效率和更具成本效益地管理個人財產，而且免卻家人在管理其事務時，需要面對的困難和煩惱。

持久授權書在過往並不受廣泛使用，根據香港法律改革委員會在2008年發表的《持久授權書報告書》中指出，在1997至2007年間只有寥寥可數的持久授權書已予註冊。持久授權書以往在香港的低使用率，部分可以歸因於簽立持久授權書時，必須同時有一名醫生及一名律師在場。2012年生效的《2011年持久授權書（修訂）條例》放寬了這項規定，容許授權人及律師在註冊醫生簽署持久授權書後的28日內，簽署該授權書。另外修訂條例亦實行了法改會的另一建議，以淺白的語言和較便利使用者的形式，撰寫了新的持久授權書表格和其相關說明資料。