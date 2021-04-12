【法律迷思】消費者可獲得甚麼保障？

本地院線UA Cinemas（娛藝院線有限公司）由於疫情及長期經營壓力，早前宣佈全綫結業，並已啟動清盤程序。根據法庭資料所示，UA Cinemas已向高等法院提出清盤呈請，該聆訊將於2021年6月9日舉行。

甚麼是「公司清盤」？

基本上，只有「有限公司」才可被清盤。有限公司會透過「清盤」(Liquidation)的法律程序將所有資產變賣套現以償付債務，並最終將公司結束。根據香港法例第622章《公司條例》，有限公司屬於一個獨立法律實體（可起訴他人或被起訴），公司股東之債務限止於他們持有該公司之股份的價值。

一般而言，當有限公司向法庭入稟申請清盤，法庭最快在數天便會委任臨時清盤人處理索償。經過聆訊後，法庭會正式頒布清盤令。債權人會與其他有關人士進行會議，並正式委任清盤人處理餘下的債務事宜，而清盤人或需要變賣公司資產以將款項分發給債權人。最後，在盡最大努力處理債務事宜後， 清盤人之職務將被解除，公司亦會在提交「免除清盤人職務證明書」兩年後正式被解散。

資產派發的順序

當公司決定清盤後，若果債權人所追收的欠債是擁有抵押，他們可優先取得抵押資產以抵償追收的欠債。及後，清盤人便會變現公司餘下的資產並按下列優先順序償付剩餘款項：一、支付變現的費用；二、繳付清盤的費用；三、委任清盤人所需的收費；四、如果還有剩餘款項，它將會以派發債款的形式按比例派發給各優先債權人，例如拖欠員工的薪金，然後才會到一般普通債權人獲發還款。

一般情況下，除非申請清盤的公司有為債權人的欠債給予抵押，而且抵押資產的價值足以償還有關債務，否則債權人未必能夠取回所有欠款。

戲院會員的保障

由於戲院的資產需要先用予償還較優先債權人的債務，普通消費者只能以「無抵押」債權人的身份，在其他債權人（包括清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等）獲分賠償後，在仍有餘額的情況下，才可得到賠償。

如果消費者仍希望向UA戲院提出索償，他們可先於破產管理署的網頁下載債權證明表，填妥清盤號碼及清盤案法定名稱，並概述提出的索償金額、詳情，連同單據及證明文件郵寄至破產管理署作備案。

撰文 : 蘇文傑律師（Albert So）