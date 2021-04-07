【職場熱話】公司請風水師傅睇應徵者面相 升經理級一定要有呢個特徵？ 網民：有公司連時辰八字都要睇

大家經常聽到這句話：「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，歌詞都有得唱：「一命二運三風水，四積陰德五六歲」近日有網民在討論區開帖，指自己公司有個很神秘的中年男人，平日不出現在公司，但當面試時才看到他，到底他是何方神聖？

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【網民熱話】不珍惜轉工機會 面試當日臨時甩底 網民：浪費自己人生 【下一頁】

此帖文一出不少網民認為樓主老闆很迷信，「有些老闆看八字一定有，但找一個睇相佬來看好像很迷信。」、「這樣的公司不要入職。」、「其實很多公司都是篤信風水命理，尤其是房地產。」、「除了面相和八字，還有掌相。看得愈多範疇，愈看清楚為人和品性，看看大家夾不夾，將來對公司有沒有建樹。」

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責任編輯：陳頌潔