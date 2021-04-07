【復活節】戲院觀眾入場看戲意欲高？　75%入座率限制下票房較2019年微跌4.03%

▲ 戲院今年的票房，在入座率受限制於75%內的情況，總收入為28,383,468港元。（資料圖片）

戲院重啟後，陸續有新電影上映。去年復活節由於疫情爆發，被勒令停業，而戲院今年的票房，在入座率受限制於75%內的情況，總收入為28,383,468港元，較2019年輕微下跌4.03%。

香港票房有限公司認為，反映觀眾對戲院的防疫措施頗有信心，看戲的意欲仍然強勁。惟其強調，受其他社交距離限制影響，戲院及電影業存有不穩定因素，期望民眾多入場看戲。

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5部最佳影片的票房 影片名稱 上映日期 復活節檔期票房收入（4月2日至5日期間） 累計票房 （截至4月6日為止） 哥斯拉大戰金剛 24/03/2021 9,107,680港元 29,729,294 港元 Stand By Me多啦A夢 2 01/04/2021 7,933,889港元 11,014,229 港元 一秒拳王 11/03/2021 2,110,393港元 13,073,430 港元 殺神Nobody 01/04/2021 1,605,297港元 2,226,822 港元 古魯家族2： 霸器新時代 01/04/2021 1,562,094港元 2,197,598港元

復活節檔期期間，除了有港產片外，還上映了荷里活電影和卡通片。當中，有指推動了全球戲院票房的荷里活電影《哥斯拉大戰金剛》，成為本港復活節檔期（4月2日至5日期間）擁有最高票房的電影，達9,107,680港元。

責任編輯：馬意文