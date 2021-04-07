【ET講股通】孫運喜︰保歷加玄機 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指高開後轉跌，全日收報28674點，跌263點，大市總成交1,710億元。滙豐 （00005） 逆市向上，惟新經濟股受壓，騰訊 （00700） 跌3.8%。復活節期間，外圍市場表現對辦，惟港股復市未受支持，令人失望。

復活節期間，美滙下跌，美債息亦乍現雙頂形態回落，加上IMF上調全球及中國經濟增長預測，內地服務業PMI亦向好，可惜港股未能乘勢做好，主因港滙回落至7.7829水平，為逾1年低位。

恒指料28000至28700點上落

美國道指早前創新高，惟未能突破保歷加通道頂部，反映高位見整固壓力。道指昨晚更在高位回落近百點，陰陽燭乍現「身懷六甲」，反映回軟或遇阻機會較大，或回試通道中軸。納指方面，同樣連續兩日上試保歷加通道頂部後回軟，或需考驗通道中軸。

港股形勢類似，後市恐續需整固。國指大陰燭失守保歷加通道中軸，陰陽燭現「穿頭破腳」，反映11200點沽壓不小。恒指向上逼近50天綫後反覆回落，同樣失守通道中軸，有機會需要繼續消化沽壓，料在28000至28700點之間上落。

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