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【阿斯利康疫苗】或與血栓有關連 英專家仍呼籲接種

環球社會熱點 18:08 2021/04/07

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多國早前相繼錄得民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案，歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里認為，阿斯利康疫苗與接種者出現血栓存在清晰關連。英國專家也認為阿斯利康疫苗或與血栓存在關連，但仍呼籲繼續新冠疫苗接種計劃。

【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓再討論 牛津暫停未成年人試驗 【下一頁】

南安普敦大學藥物安全研究部門（DSRU）主任沙基爾（Saad Shakir ）周二（6日）表示，歐洲與英國累積的證據表明，阿斯利康（Astrazeneca）疫苗與罕見血栓個案之間或有因果關係（consistent with causality）。

但沙基爾表示新冠病毒帶來的風險極大，由於接種後出現血栓的情況極為罕見，而接種疫苗預防新冠病毒的益處很大，因此不應叫停新冠疫苗接種計劃。他指55歲以下女性似乎是接種後出現血栓風險最大的群體，建議當局採取措施減低上述群體出現血栓的風險。

【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後 【下一頁】

英國已為超過1,800萬成年人接種阿斯利康疫苗，累計有30人出現血栓，有7人死亡。英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二到訪位於柴郡（Cheshire）的阿斯利康工廠時，強調接種疫苗是關鍵（the key thing）。約翰遜表示人們應留意獨立藥物監管機構的指引，而當局正正鼓勵民眾接種新冠疫苗。

另外，牛津大學今年2月招募約300名6至17歲人士參與疫苗試驗。牛津大學宣布暫停試驗，等候英國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估成年人接種牛津疫苗後出現血栓的數據。

責任編輯：鄭錦玲

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