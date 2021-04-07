美專家警告必須接種兩劑疫苗 強調副作用輕微

美國新冠疫苗接種計劃進度目前仍然樂觀，現時每日平均為逾300萬名國民接種新冠疫苗。由於有副作用個案是接種第2劑Moderna及輝瑞疫苗後出現，不少民眾選擇只接種首劑新冠疫苗，避免副作用風險。但美國國立衛生研究院警告，民眾必須接種兩劑疫苗，才能產生足夠抗體。

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美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，民眾單靠一劑疫苗，難以維持長時間的保護作用，若新冠病毒出現變種，恐怕更會無法抵抗變種病毒株。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特 （Paul Offit）亦呼籲民眾不要害怕新冠疫苗副作用，盡快接種疫苗，而且亦有眾多科學證據指，接種兩劑疫苗可產生最佳保護作用。他認為儘管接種疫苗後，會出現發燒、疲勞及頭痛等副作用症狀，但與感染新冠病毒而付出長時間治療相比，所付出的代價很小。

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特拉華州紐瓦克大學醫院首席執行官埃納哈爾(Shereef Elnahal)，亦敦促人們不要擔心第2劑疫苗所引起的輕度副作用。他認為近來紐約市及新澤西州的感染個案急速上升，源於民眾對防疫限制有所放鬆，加上已完全接種疫苗的人口比例只有逾20%，因此提醒民眾接種疫苗才能減低染疫的風險。

責任編輯：郭麗明