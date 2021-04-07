  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美專家警告必須接種兩劑疫苗 強調副作用輕微

環球社會熱點 17:49 2021/04/07

分享：

美國新冠疫苗接種計劃進度目前仍然樂觀，現時每日平均為逾300萬名國民接種新冠疫苗。由於有副作用個案是接種第2劑Moderna及輝瑞疫苗後出現，不少民眾選擇只接種首劑新冠疫苗，避免副作用風險。但美國國立衛生研究院警告，民眾必須接種兩劑疫苗，才能產生足夠抗體。

美國246人打完疫苗都中招 3人死亡 【下一頁】

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，民眾單靠一劑疫苗，難以維持長時間的保護作用，若新冠病毒出現變種，恐怕更會無法抵抗變種病毒株。

費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特 （Paul Offit）亦呼籲民眾不要害怕新冠疫苗副作用，盡快接種疫苗，而且亦有眾多科學證據指，接種兩劑疫苗可產生最佳保護作用。他認為儘管接種疫苗後，會出現發燒、疲勞及頭痛等副作用症狀，但與感染新冠病毒而付出長時間治療相比，所付出的代價很小。

美國3成人已打疫苗 拜登指接種為道義責任 【下一頁】

特拉華州紐瓦克大學醫院首席執行官埃納哈爾(Shereef Elnahal)，亦敦促人們不要擔心第2劑疫苗所引起的輕度副作用。他認為近來紐約市及新澤西州的感染個案急速上升，源於民眾對防疫限制有所放鬆，加上已完全接種疫苗的人口比例只有逾20%，因此提醒民眾接種疫苗才能減低染疫的風險。

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照
2021/04/06
英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照
湯漢斯夫婦「未夠老」 要排隊等打疫苗
2021/04/06
湯漢斯夫婦「未夠老」 要排隊等打疫苗
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
今日
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
今日
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後
今日
【阿斯利康疫苗】批歐盟阻交付 澳洲接種進度嚴重落後
疫情 副作用 傳染病 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 美國 疫苗 發燒 頭痛

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間18:00）

下一篇文章

狠批梅根有回報？ 摩根稱英國王室成員發致謝訊息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間18:00）
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲