  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】公司內鬥令身心疲累 擔心辭職後難找工作 網民：邊找邊繼續上 找到馬上離職

理財智慧 17:34 2021/04/07

分享：

辦公室政治時有發生，內鬥使身心疲累，但當現時市度不景，你敢「裸辭」嗎？近日有網民在討論區發文，指公司頻頻發生內鬥事件，而這事令事主的上司自動離職，與此同時，工作地點亦大有更改，由上班時間以往的15分鐘變成40分鐘，再者，需要加班，常態晚半小時到一小時下班並無加班費，令事主感到身心疲累，因而不想繼續待在該公司，但眼見現時市況，擔心辭職後難找工作，所以不敢貿然辭職。

【網民熱話】打工想跳槽 兼職經朋友介紹不知如何是好 網民：跟你朋友好好解釋就好 【下一頁

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【網民熱話】DSE僅5分 月薪最高1.5萬 24歲想進修但無頭緒　網民：應先確定事業目標 【下一頁

留言區下，有網民都表示「我在補習班工作但我想離職了，其實可以做pt暫時養活自己」。有網民建議「邊找邊繼續上，找到馬上離職，27K又不是多高，講得好像付了5-60K一樣」、「果斷找新工作，工作辛苦其實不算什麼，重點是對員工不尊重，給薪又低，讓他重新找人。」也有網民笑言「看下來飲料店還比較好」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂
 

工種 辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成