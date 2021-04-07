【職場熱話】公司內鬥令身心疲累 擔心辭職後難找工作 網民：邊找邊繼續上 找到馬上離職

辦公室政治時有發生，內鬥使身心疲累，但當現時市度不景，你敢「裸辭」嗎？近日有網民在討論區發文，指公司頻頻發生內鬥事件，而這事令事主的上司自動離職，與此同時，工作地點亦大有更改，由上班時間以往的15分鐘變成40分鐘，再者，需要加班，常態晚半小時到一小時下班並無加班費，令事主感到身心疲累，因而不想繼續待在該公司，但眼見現時市況，擔心辭職後難找工作，所以不敢貿然辭職。

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留言區下，有網民都表示「我在補習班工作但我想離職了，其實可以做pt暫時養活自己」。有網民建議「邊找邊繼續上，找到馬上離職，27K又不是多高，講得好像付了5-60K一樣」、「果斷找新工作，工作辛苦其實不算什麼，重點是對員工不尊重，給薪又低，讓他重新找人。」也有網民笑言「看下來飲料店還比較好」

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責任編輯：羅浩濂

