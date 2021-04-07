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【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶

股樓投資 18:02 2021/04/07

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樓市持續旺，不少業主開始「心雄」反價，但仍獲買家追價入市。祥益龍超君說，屯門菁雋高層32室，實用面積132平方呎，開放式間隔，原叫價250萬元連租放盤，但業主見近期樓市旺，故反價12萬元，終以262萬元賣出單位，實用呎價約19,848元。

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據了解，原業主於2019年7月以221萬元購入單位，現帳面賺41萬元，惟持貨未滿3年，理論上原業主須支付樓價一成的額外印花稅，涉及26.2萬元，但有關稅項由買家負責。若不計其他使費，只計額外印花稅的話，該買家入市成本約288萬元，單位呎價高見近2.2萬元。

值得留意的是，過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，雖然面積較細，但仍深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買屯門菁雋3伙單位投資，但政府放寛首置按保後，市場普遍看淡納米盤前景。不過，近期樓市旺，就連菁雋這類納米盤，也吸引投資者「硬啃」辣稅入市。

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撰文 : 黃卓賢

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