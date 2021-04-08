【京東數科】京東科技擬成立新金融控股公司滿足監管要求　京東美股跌3%

▲ 京東科技（前稱「京東數科」）擬新成立一間金融科技控股公司，將科技業務與金融業務剝離。

外電報道，為遵從中國金融科技行業監管，有知情人士透露，京東 （09618） 旗下京東科技（前稱「京東數科」）擬新成立一間金融控股公司，將科技業務與金融業務剝離。該報道亦指，京東科技亦在評估過往的併購交易，並考慮退出部分股權投資項目。

京東港股全日跌3.5%，收報324.4港元，成交14.98億；美股（美﹕JD）收市跌2.7%，收報81.25美元，相當於港股316.27港元，較港收市價低2.5%。

京東數科3月30日突撤回科創板上市申請，詳情可見﹕【下一頁】

據報道指，新成立的金融控股公司將接受相關行業部門監管，以滿足資本充足率各方面的監管要求。另外，該報道亦透露，在成立新金融科技控股公司的重組過程中，將「不可避免」會有出現裁員的情況。

京東科技早前提出科創版IPO申請，惟近日撤回有關上市申請。京東數科稱，撤回科創板IPO申請是基於公司自身發展戰略考慮。

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編輯﹕賴奕羚