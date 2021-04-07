【北水基金】中信證券預料 本月北水基金吸資1200億

▲ 踏入4月，內地新基金再爆搶客戰，市料本月募集千二億元。

甫踏入4月，內地公募基金已開始發力，爭相上架搶閘推售，中信證券料4月份新發行產品的規模1200億元（人民幣，下同）。而華西證券則料，首季已成立的主動權益類基金，仍有5157億元尚待入市建倉，佔新發的基金規模約49%。另有統計指，年初至今已發行的北水產品，為第一季的股市帶來約5600億元的彈藥，且已陸續入市買貨。

基金料北水仍南下，視港股為投資首選【下一頁】

至於排隊進場的新基金，包括工銀瑞信戰略遠見混合基金，已於昨天（4月6日）推售，其投資範疇涉及港股通。而主打滬港深的平安研究精選產品，亦排期4月19日開賣。那邊廂，波動市下受捧的股債基金也紛紛應市，例如最新登場的鵬華招潤一年持有混合基金，除了主打債券等固定收益工具外，且有三成比重涉獵股票、包含港股通，屬進可攻退可守的產品。

而內媒引述滙豐晉信認為，次季度的大市特色是高波動市況，盈利修復是主線，如市場較關注石油產業鏈及金融類，且料基本面驅動結構性牛市行情。

然而，內媒指最近又有兩隻基金發行失敗，為今年以來為第9隻，但卻未有指明具體產品名稱，早前已有較大型業界取消發行，如交銀施羅德等。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪